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    Сафонов может сыграть ключевую роль в матче с Хорватией, считает Канчельскис

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    Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил игру вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в последних матчах российской национальной команды.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    В отборочном матче ЧМ-2022 с Кипром (6:0) 22-летний голкипер при счете 1:0 отразил удар головой с близкой дистанции, не дав киприотам сравнять счет.

    «Матвей здорово играет, выручает. Дай бог, чтобы и дальше так было. Хорошо, что эта чехарда с вратарями закончилась. А то Черчесов никак определиться не мог. Сейчас Сафонов железно номер один, вопросов к нему нет.

    Сафонов хорошо покрикивает на защитников, прямо как Шмейхель. Петер держал в страхе всю нашу оборону [в "Манчестер Юнайтед"]. Защитники ждали, когда матч закончится, чтобы Шмейхель перестал давить на них.

    Ну вратарь и должен кричать своим игрокам, чтобы держать их в тонусе. Потом они после игры могли пойти пивка вместе попить, но на поле все его боялись.

    Напоминает ли мне Сафонов молодого Акинфеева? С Игорем Матвея пока рано сравнивать. Акинфеев стабильно играл в воротах сборной на высоком уровне. Игр 15 пройдет у Матвея, тогда можно будет говорить.

    Несколько раз он нас действительно потащил в последних матчах. Это отлично, когда вратарь играет без ошибок, с уверенностью. Если психологически с Сафоновым будет все в порядке, он может сыграть ключевую роль в матче с Хорватией», — сказал Канчельскис Sport24.

    Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября и начнется в 17:00 (мск).

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