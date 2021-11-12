Сафонов может сыграть ключевую роль в матче с Хорватией, считает Канчельскис

Экс-полузащитник сборной Россииоценил игру вратаря «Краснодара»в последних матчах российской национальной команды.

В отборочном матче ЧМ-2022 с Кипром (6:0) 22-летний голкипер при счете 1:0 отразил удар головой с близкой дистанции, не дав киприотам сравнять счет.

«Матвей здорово играет, выручает. Дай бог, чтобы и дальше так было. Хорошо, что эта чехарда с вратарями закончилась. А то Черчесов никак определиться не мог. Сейчас Сафонов железно номер один, вопросов к нему нет.

Сафонов хорошо покрикивает на защитников, прямо как Шмейхель. Петер держал в страхе всю нашу оборону [в "Манчестер Юнайтед"]. Защитники ждали, когда матч закончится, чтобы Шмейхель перестал давить на них.

Ну вратарь и должен кричать своим игрокам, чтобы держать их в тонусе. Потом они после игры могли пойти пивка вместе попить, но на поле все его боялись.

Напоминает ли мне Сафонов молодого Акинфеева? С Игорем Матвея пока рано сравнивать. Акинфеев стабильно играл в воротах сборной на высоком уровне. Игр 15 пройдет у Матвея, тогда можно будет говорить.

Несколько раз он нас действительно потащил в последних матчах. Это отлично, когда вратарь играет без ошибок, с уверенностью. Если психологически с Сафоновым будет все в порядке, он может сыграть ключевую роль в матче с Хорватией», — сказал Канчельскис Sport24.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября и начнется в 17:00 (мск).