Головин будет готовиться к матчу с Хорватией без ограничений

Александр Головин Фото: rfs.ru
В игре против Кипра (6:0) Головин был заменен на 57-й минуте.
По информации «Матч ТВ», у футболиста нет повреждения, а приложенный врачами лед к его ноге сразу после замены был профилактикой.
Головин, напомним, был капитаном сборной в матче с Кипром.
Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17:00 мск. В этой встрече команде Валерия Карпина будет достаточно не проиграть для выхода в финальную часть ЧМ-2022 с первого места.
Всё решится в Сплите!#НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/bTdlAFFUlx— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021