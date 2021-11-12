Головин будет готовиться к матчу с Хорватией без ограничений

Полузащитник сборной Россиисможет сыграть в матче противв заключительном туре квалификации ЧМ-2022.

В игре против Кипра (6:0) Головин был заменен на 57-й минуте.

По информации «Матч ТВ», у футболиста нет повреждения, а приложенный врачами лед к его ноге сразу после замены был профилактикой.

Головин, напомним, был капитаном сборной в матче с Кипром.

Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17:00 мск. В этой встрече команде Валерия Карпина будет достаточно не проиграть для выхода в финальную часть ЧМ-2022 с первого места.