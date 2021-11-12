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    Галактионов: Доволен, что показали агрессивный футбол со Словакией

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2023 U21 Сборная Словакии
    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что доволен результатом команды в отборочном матче Евро-2023 со Словакией (3:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Есть общие результаты в виде счета, а есть в виде качества игры. Прогресс игроков — тоже результат, он обширный.

    Если будем углубляться в тактические нюансы, то, конечно, будет много чего, что можно улучшить. То, что мы выиграли — это шикарно.

    То, что показали агрессивный футбол со Словакией, которая до этого провела очень хорошую игру с испанцами, мы довольны.

    Но игра уже закончилась, мы о ней забываем и начинаем анализировать следующую игру», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В следующем туре России на своем поле предстоит сыграть с командой Испании. Встреча состоится 16 ноября.

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