Галактионов: Доволен, что показали агрессивный футбол со Словакией

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
«Есть общие результаты в виде счета, а есть в виде качества игры. Прогресс игроков — тоже результат, он обширный.
Если будем углубляться в тактические нюансы, то, конечно, будет много чего, что можно улучшить. То, что мы выиграли — это шикарно.
То, что показали агрессивный футбол со Словакией, которая до этого провела очень хорошую игру с испанцами, мы довольны.
Но игра уже закончилась, мы о ней забываем и начинаем анализировать следующую игру», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
В следующем туре России на своем поле предстоит сыграть с командой Испании. Встреча состоится 16 ноября.