Россия — Кипр: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Россия» занимает 1 место с 19 очками, «Кипр» — 6 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Кипр» — «Россия» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Россия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Кипр». Коэффициент ставки — 2.21.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Россия» — «Кипр».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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