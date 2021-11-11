Россия — Кипр: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В турнирной таблице «Россия» занимает 1 место с 19 очками, «Кипр» — 6 место с 5 очками.
Последний матч между собой: «Кипр» — «Россия» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Россия»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Кипр». Коэффициент ставки — 2.21.
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