Польская бригада арбитров рассудит сборные России и Кипра в отборе ЧМ-2022

Стали известны имена судей, которые будут работать на отборочном матче ЧМ-2022 между Россией и Кипром.

Встречу обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Даниэлем Стефански. Его ассистентами будут Давид Голис и Михаи Обукович. Четвертый судья — Дамиан Силвестжак. Арбитр на VAR — Павел Рачковски, его помощником назначен Кшиштоф Мырмус, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по мск.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает первое в место в группе H с 19 очками на счету. Хорватия находится на втором (17 очков).