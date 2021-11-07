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    Рубашко: На сегодняшний момент мы были сильнее ЦСКА

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что игроки его команды заслуженно победили московский ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (4:1).

    «Сочи»
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    «Сочи»

    «Самое главное, что победили. Команда провела первый тайм достаточно уверенно, потом уже чуть по счету стали играть, появились подходы у ЦСКА.

    В принципе, выстояли, забили, приятно, что Игорь Юрганов отметился в Премьер-лиге. Все позитивно в команде.

    Каждая игра несет свой рисунок, на сегодняшний момент мы сильнее были, хорошо сыграли. Нужно настраиваться на матчи, которые пройдут после паузы на игры сборных.

    Конечно, важно было победить, чтобы уйти на паузу с хорошим настроем и тремя очками, понятно, что к этому готовились. В любом случае я считаю, что заслуженно победили», — сказал Рубашко ТАСС.

    «Сочи» с 27 очками после 14 матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Федотова примет казанский «Рубин» 21 ноября.

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