АПЛ. Дерби Манчестера, «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма»

«Саутгемптон» — «Астон Вилла» 1:0
«Саутгемптон» победил «Астон Виллу» в матче 11 тура английской Премьер-лиги со счетом 1:0.
Уже на 3 минуте встречи Адам Армстронг вывел хозяев вперед. Этот гол стал решающим.
«Саутгемптон» набрал 14 очков и сейчас занимает 12 место. У «Астон Виллы» 10 очков и 15 место в таблице АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
6 ноября, 15:30 мск
«Брентфорд» — «Норвич»
6 ноября, 18:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»
6 ноября, 18:00 мск
«Челси» — «Бернли»
6 ноября, 18:00 мск
«Брайтон» — «Ньюкасл»
6 ноября, 20:30 мск
«Арсенал» — «Уотфорд»
7 ноября, 17:00 мск
«Лидс» — «Лестер»
7 ноября, 17:00 мск
«Эвертон» — «Тоттенхэм»
7 ноября, 17:00 мск