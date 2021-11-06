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    АПЛ. Дерби Манчестера, «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма»

    Обзор матчей 11 тура АПЛ

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    «Саутгемптон» — «Астон Вилла» 1:0

    «Саутгемптон» победил «Астон Виллу» в матче 11 тура английской Премьер-лиги со счетом 1:0.

    Уже на 3 минуте встречи Адам Армстронг вывел хозяев вперед. Этот гол стал решающим.

    «Саутгемптон» набрал 14 очков и сейчас занимает 12 место. У «Астон Виллы» 10 очков и 15 место в таблице АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    6 ноября, 15:30 мск

    «Брентфорд» — «Норвич»

    6 ноября, 18:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

    6 ноября, 18:00 мск

    «Челси» — «Бернли»

    6 ноября, 18:00 мск

    «Брайтон» — «Ньюкасл»

    6 ноября, 20:30 мск

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    «Арсенал» — «Уотфорд»

    7 ноября, 17:00 мск

    «Лидс» — «Лестер»

    7 ноября, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Тоттенхэм»

    7 ноября, 17:00 мск

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

    7 ноября, 19:30 мск

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