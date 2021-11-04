Тен Хаг: «Аякс» показал, что может плохо играть часть матча и все равно побеждать сильного соперника

Главный тренер «Аякса»прокомментировал выездную победу над дортмундской(3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что с 29-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Матса Хуммельса.

«Мы должны извлечь уроки из того, как мы играли в первом тайме, если хотим учиться и прогрессировать.

Мы допустили много ошибок и позволили сопернику использовать свои сильные стороны. Мы были слишком нетерпеливы и слишком часто теряли контроль над мячом.

Но мы также показали, что можем плохо играть часть матча и все равно побеждать сильного соперника», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.