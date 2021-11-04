Тадич: Мы очень плохо сыграли в первом тайме матча с «Боруссией»

Душан Тадич Фото: globallookpress.com
Отметим, что с 29-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Матса Хуммельса.
«Просто замечательно; четыре матча и 12 очков. Приятно обыгрывать такую хорошую команду на таком великолепном стадионе, как этот.
Мне казалось, что мы очень плохо сыграли в первом тайме. Мы слишком часто теряли мяч. В перерыве мы сказали, что надо быстрее играть с мячом и исправлять ошибки.
Вторая половина сложилась гораздо лучше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.