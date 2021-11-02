Роналду: Нелегко играть в Бергамо против такой команды, как «Аталанта»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о готовности к матчу с «Аталантой» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Португалец впервые посетит Италию с момента летнего перехода из «Ювентуса» в «МЮ».

«Страна, которая так хорошо приняла меня и мою семью, удивительное место, которое навсегда останется в моем сердце.

По своему опыту знаю, что нелегко играть в Бергамо против такой команды, как "Аталанта". Но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить первое место в группе.

Это Лига чемпионов, а мы — "Манчестер Юнайтед"! Мы на своем месте!», — написал игрок в своем инстаграме

В 3-м туре «МЮ» на своем поле победил «Аталанту» со счетом 3:2.

Матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 2 ноября. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.