«Болонья» — «Кальяри»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0

В составе победителей отличились 33-летний защитник Лоренцо Де Сильвестри и форвард Марко Арнаутович.

На 90-й минуте встречи у гостей был удален Мартин Касерес.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Кальяри 2:0 Гол: 1:0 Лоренцо Де Сильвестри (49') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Гари Медель, Arthur Theate, Лоренцо Де Сильвестри, Маттиас Сванберг (Луис Бинкс, 73'), Николас Домингес, Аарон Хики, Роберто Сориано (Andreas Skov Olsen, 85'), Муса Бэрроу (Никола Сансоне, 72'), Марко Арнаутович Кальяри: Жоао Педро, Леонардо Паволетти, Рэзван Марин, Кевин Стротман (Рауль Белланова, 59'), Алессандро Дейола (Диего Фариас, 69'), Хараламбос Ликояннис, Андреа Карбони (Мартин Касерес, 69'), Диего Годин, Габриэле Цаппа (Гастон Перейро, 88'), Наитан Нандес, Алессио Краньо Предупреждения: Маттиас Сванберг (40'), Жоао Педро (68'), Аарон Хики (70'), Гари Медель (90 + 1'), Леонардо Паволетти (90 + 4') Удаление: Мартин Касерес (90 + 1')

«Болонья» после этой победы поднялась на 11-е место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» занимает 20-ю строчку.