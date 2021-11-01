Мостовой: В матче с «Ювентусом» надо получить удовольствие и не бояться

Полузащитник «Зенита»рассказал о готовности к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.

«В первом матче была ровная игра. И у нас, и у соперника не было моментов. Так сложилось, что в концовке мы пропустили.

"Ювентус" — топ-клуб с сильными и квалифицированными игроками. Кьеллини и Бонуччи много лет выступают и в клубе, и в сборной. Конечно, мы их изучали.

Завтра посмотрим, что из этого вышло. Лига чемпионов — это праздник. Надо получить удовольствие и не бояться. Мы сейчас на подъеме», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.