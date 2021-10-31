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    Павлюченко о рекорде Дзюбы: Его поливают грязью, а он затыкает рты делом — голами

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    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу рекорда Артема Дзюбы по голам в чемпионате России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В матче с «Динамо» (4:1) форвард «Зенита» забил 144-й гол и превзошел достижение Олега Веретенникова.

    «Олег Веретенников долгие годы был лучшим бомбардиром чемпионата России, и только Артем смог опередить его. Это говорит о многом. Я искренне рад за Артема, поздравляю его.

    После домашнего чемпионата мира его многие поливают грязью, говорят, какой он человек и футболист, а Дзюба выходит на поле и всем доказывает, затыкает рты своим делом — голами.

    Пусть не останавливается и продолжает забивать. У нас есть перспективная молодежь, которая захочет обогнать Дзюбу. Так что пока у Артема есть силы, пусть отрывается от остальных.

    Когда у меня спрашивают, кто лучший нападающий в России, я говорю: тот, кто забил больше всех мячей. Несмотря на то, нравится он кому-то или нет.

    Дзюба забивает, делает свое дело. И для меня он сегодня лучший нападающий страны. Вот и все», — сказал Павлюченко «Матч ТВ».

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