Филимонов: Из Максименко пытаются сделать великого вратаря. Ваши ожидания — ваши проблемы

Бывший голкипер «Спартака»поделился мнением о вратаре красно-белых

«Спартак» в 12-м туре РПЛ проиграл «Зениту» со счетом 1:7. Ворота команды в этой игре защищал Максименко.

«С Максименко всё так. Это его уровень. Просто из него пытаются сделать великого вратаря, а он обычный, хорошо обученный вратарь, не супер. От Саши ждут игры уровня Черчесова, Овчинникова или Филимонова, а это немножко завышенные требования. Как говорится, ваши ожидания — ваши проблемы.

Не могу сказать, что он совершает грубые ошибки, которые влияют на результат. У "Спартака" проблема в общекомандной игре — там три пропустили, там четыре, там семь. Дело не во вратаре. Ситуацию в клубе нужно менять глобально.

Нехватка харизмы? Он такой, и вы его не переделаете. Можно, конечно, попытаться, но для этого должен быть другой тренировочный процесс, другой климат в коллективе, другое общение с тренером вратарей. Есть моменты, которые, с моей точки зрения, там вообще неправильны в плане игры вратаря — технические, тактические. Но это опять-таки вопрос к тем людям, под руководством которых он работает», — приводит слова Филимонова «Чемпионат».

«Спартак» в 13-м туре чемпионата России сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 30 октября в Москве, начало — в 16:30 мск.

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