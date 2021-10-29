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    Филимонов: Из Максименко пытаются сделать великого вратаря. Ваши ожидания — ваши проблемы

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    Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о вратаре красно-белых Александре Максименко.

    Александр Филимонов
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    Александр Филимонов

    «Спартак» в 12-м туре РПЛ проиграл «Зениту» со счетом 1:7. Ворота команды в этой игре защищал Максименко.

    «С Максименко всё так. Это его уровень. Просто из него пытаются сделать великого вратаря, а он обычный, хорошо обученный вратарь, не супер. От Саши ждут игры уровня Черчесова, Овчинникова или Филимонова, а это немножко завышенные требования. Как говорится, ваши ожидания — ваши проблемы.

    Не могу сказать, что он совершает грубые ошибки, которые влияют на результат. У "Спартака" проблема в общекомандной игре — там три пропустили, там четыре, там семь. Дело не во вратаре. Ситуацию в клубе нужно менять глобально.

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    • Нехватка харизмы? Он такой, и вы его не переделаете. Можно, конечно, попытаться, но для этого должен быть другой тренировочный процесс, другой климат в коллективе, другое общение с тренером вратарей. Есть моменты, которые, с моей точки зрения, там вообще неправильны в плане игры вратаря — технические, тактические. Но это опять-таки вопрос к тем людям, под руководством которых он работает», — приводит слова Филимонова «Чемпионат».

    «Спартак» в 13-м туре чемпионата России сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 30 октября в Москве, начало — в 16:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

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