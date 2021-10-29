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    Аршавин объяснил, почему «Спартаку» надо заменить вратаря на матч с «Ростовом»

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что ворота «Спартака» в предстоящем матче с «Ростовом» будет защищать Александр Селихов.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Как известно, что вратарь «Спартака» Александр Максименко в игре 12-го тура РПЛ против «Зенита» пропустил семь мячей.

    «Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь.

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    • Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    «Спартак» сыграет с «Ростовом» 30 октября в Москве, начало — в 16:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

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