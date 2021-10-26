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    Шмурнов: Максименко портит всю игру «Спартака»

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    Известный комментатор Александр Шмурнов считает, что «Спартаку» надо срочно искать нового вратаря.

    Александр Максименко
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    Александр Максименко

    Голкипер «Спартака» Александр Максименко пропустил семь мячей в недавнем матче против «Зенита» (1:7).

    «Вопрос к тренерскому штабу у меня такой: почему не поменять вратаря, который пропустил 20 мячей с 20 ударов.

    Ну не идет у него игра — давайте пожелаем этому прекрасному парню Саше Максименко удачи. Но этот вратарь сейчас настолько портит всю игру "Спартака", что нельзя с тренерской скамейки не заметить, что ему нужна замена.

    Он не выручает. Вратарь — человек, который гениально организует пространство вокруг себя, а не просто прыгучий натренированный спортсмен.

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    • Отставка тренера — это всегда назначение нового. То есть у клуба должен быть шорт-лист. Плюс отставка тренера по большей части зависит не от результатов команды, а от позиции специалиста.

    Я сейчас против отставки Витории. Я бы призвал всю прессу помолчать о "Спартаке" пару месяцев», — приводит слова Шмурнова «Матч ТВ».

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