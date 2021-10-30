В поединке 13-го тура РПЛ московский «Спартак» примет на «Открытие Арене» «Ростов». Игра запланирована на 30 октября 16:30 по мск. «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

На своем поле «красно-белые» не уступили в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (3 победы, 1 ничья). В 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в РПЛ «Спартак» не забивал больше 1 гола.

Октябрь подопечные Руя Витории начали с выездной победы над «Ахматом» (1:0), а вернувшись домой на последних минутах ушли от поражения в матче с «Динамо» (2:2).

Домашний матч с «Лестером» в Лиге чемпионов спартаковцы проиграли 3:4, хотя вели 2:0, а в последнем матче РПЛ они были разгромлены в Петербурге «Зенитом» со счетом 1:7.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 17 очками после 12 туров «Спартак» идет на 7-м месте. Разница мячей 14-17. Не сыграют Понсе, Умяров, Маслов и Кофрие, под вопросом Мелкадзе.

«Ростов»

У ростовчан случилась очередная рокировка на тренерском мостике — команду возглавил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, а Заур Тедеев, исполнявший обязанности главного тренера, будет в работать в статусе старшего тренера основного состава.

Октябрь ростовчане начали с выездной победы над «Локомотивом» (2:1), а вот выезд в гости к «Сочи» завершился поражением со счетом 2:3.

В последнем туре РПЛ «Ростов» дома разгромил тульский «Арсенал» (4:0), после чего вылетел из Кубка России, проиграв на выезде «Торпедо» (0:2).

Календарь и таблица РПЛ

После 12 туров «Ростов» с 12 очками идет 12-м. Разница мячей 19-23, Дмитрий Полоз забил 4 гола. Не сыграет Мамаев.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Ростова» — 5.20.

В прошлом сезоне «Ростов» победил в Москве со счетом 1:0, но проиграл дома со счетом 2:3

Красно-белые в 5 последних матчах с ростовчанами на «Открытие Арене» трижды проиграли и дважды победили. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет .