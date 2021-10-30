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    Оторвется ли «Спартак» на ростовчанах за петербургский позор?

    «Спартак» — «Ростов». Прогноз (к. 2.06) и ставки на футбол, РПЛ, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ростов»
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    «Спартак»
    В поединке 13-го тура РПЛ московский «Спартак» примет на «Открытие Арене» «Ростов». Игра запланирована на 30 октября 16:30 по мск. «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.62
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Спартак»

    На своем поле «красно-белые» не уступили в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (3 победы, 1 ничья). В 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в РПЛ «Спартак» не забивал больше 1 гола.

    Октябрь подопечные Руя Витории начали с выездной победы над «Ахматом» (1:0), а вернувшись домой на последних минутах ушли от поражения в матче с «Динамо» (2:2).

    Домашний матч с «Лестером» в Лиге чемпионов спартаковцы проиграли 3:4, хотя вели 2:0, а в последнем матче РПЛ они были разгромлены в Петербурге «Зенитом» со счетом 1:7.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 17 очками после 12 туров «Спартак» идет на 7-м месте. Разница мячей 14-17. Не сыграют Понсе, Умяров, Маслов и Кофрие, под вопросом Мелкадзе.

    «Ростов»

    У ростовчан случилась очередная рокировка на тренерском мостике — команду возглавил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, а Заур Тедеев, исполнявший обязанности главного тренера, будет в работать в статусе старшего тренера основного состава.

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  • 26/10/2021

    • Октябрь ростовчане начали с выездной победы над «Локомотивом» (2:1), а вот выезд в гости к «Сочи» завершился поражением со счетом 2:3.

    В последнем туре РПЛ «Ростов» дома разгромил тульский «Арсенал» (4:0), после чего вылетел из Кубка России, проиграв на выезде «Торпедо» (0:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 туров «Ростов» с 12 очками идет 12-м. Разница мячей 19-23, Дмитрий Полоз забил 4 гола. Не сыграет Мамаев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Ростова» — 5.20.

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    В прошлом сезоне «Ростов» победил в Москве со счетом 1:0, но проиграл дома со счетом 2:3

    Красно-белые в 5 последних матчах с ростовчанами на «Открытие Арене» трижды проиграли и дважды победили. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Ростовчане забивали в каждом из 11 последних матчей в Премьер-лиге. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.86 и ТБ 2,5 за 1.87.

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    «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Спартак» на ростовчанах за петербургский позор?
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