Солигорский «Шахтер» снова стал чемпионом Белоруссии

Солигорскийдосрочно стал чемпионом Белоруссии, одолев в перенесенном поединке 15 тура «Гомель» со счетом 3:2.

В 26 встречах «горняки» набрали 68 очков и стали недосягаемыми для ближайших преследователей. В активе борисовского БАТЭ, занимающего вторую позицию, 58 баллов. На строчку ниже — минское «Динамо» (57 очков).

«Шахтер» выиграл трофей в третий раз в своей истории и во второй раз подряд. Первый раз был в 2005 году.

В оставшихся турах чемпионата Белоруссии «Шахтеру» предстоит встретиться с «Минском» (31 октября), «Слуцком» (6 ноября), брестским «Динамо» (20 ноября) и «Гомелем» (28 ноября).