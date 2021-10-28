Солигорский «Шахтер» снова стал чемпионом Белоруссии Фото: globallookpress.com
В 26 встречах «горняки» набрали 68 очков и стали недосягаемыми для ближайших преследователей. В активе борисовского БАТЭ, занимающего вторую позицию, 58 баллов. На строчку ниже — минское «Динамо» (57 очков).
«Шахтер» выиграл трофей в третий раз в своей истории и во второй раз подряд. Первый раз был в 2005 году.
В оставшихся турах чемпионата Белоруссии «Шахтеру» предстоит встретиться с «Минском» (31 октября), «Слуцком» (6 ноября), брестским «Динамо» (20 ноября) и «Гомелем» (28 ноября).