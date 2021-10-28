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    Солигорский «Шахтер» снова стал чемпионом Белоруссии

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    Солигорский «Шахтер» досрочно стал чемпионом Белоруссии, одолев в перенесенном поединке 15 тура «Гомель» со счетом 3:2.

    Солигорский «Шахтер» снова стал чемпионом Белоруссии
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    Солигорский «Шахтер» снова стал чемпионом Белоруссии

    В 26 встречах «горняки» набрали 68 очков и стали недосягаемыми для ближайших преследователей. В активе борисовского БАТЭ, занимающего вторую позицию, 58 баллов. На строчку ниже — минское «Динамо» (57 очков).

    «Шахтер» выиграл трофей в третий раз в своей истории и во второй раз подряд. Первый раз был в 2005 году.

    В оставшихся турах чемпионата Белоруссии «Шахтеру» предстоит встретиться с «Минском» (31 октября), «Слуцком» (6 ноября), брестским «Динамо» (20 ноября) и «Гомелем» (28 ноября).

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