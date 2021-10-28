Де Шильо не сыграет за «Ювентус» в матче с «Зенитом»

Маттиа Де Шильо Фото: globallookpress.com
Восстановление футболиста займет около 10 дней, так что Де Шильо не примет участия в предстоящем домашнем матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Зенита».
29-летний игрок провел в текущем сезоне 5 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.
Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября, начало в 21:45 (мск).
👉 Squadra subito al lavoro verso #VeronaJuve— JuventusFC (@juventusfc) October 28, 2021
👉 Aggiornamento sulle condizioni di @mattia_desci