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    Де Шильо не сыграет за «Ювентус» в матче с «Зенитом»

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    Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо получил травму в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:2).

    Маттиа Де Шильо
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    Маттиа Де Шильо

    Восстановление футболиста займет около 10 дней, так что Де Шильо не примет участия в предстоящем домашнем матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Зенита».

    29-летний игрок провел в текущем сезоне 5 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

    Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября, начало в 21:45 (мск).

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