«Райо Вальекано» — «Барселона»: счет 1:0, обзор гола

В поединке 11 тура испанской Примерыпроиграласо счетом 0:1.

Победу хозяевам принес Радамель Фалькао, забивший на 30 минуте поединка. У «блауграна» был отличный шанс сравнять счет на 72 минуте, однако Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Барселона 1:0 Гол: 1:0 Радамель Фалькао (30') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Esteban Ariel Saveljich, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Оскар Валентин (Марио Суарес, 90'), Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 63'), Иси Паласон, Оскар Трехо (Пате Сисс, 76'), Альваро Гарсия, Радамель Фалькао (Ранди Нтекья, 76') Барселона: Серхио Агуэро, Мемфис Депай, Филиппе Коутиньо (Pablo Gavira, 74'), Серджино Дест, Серхио Бускетс, Николас Гонсалес (Люк де Йонг, 84'), Жорди Альба, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Серхи Роберто (Юсуф Демир, 60'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Оскар Трехо (24'), Филиппе Коутиньо (52'), Жерар Пике (66'), Esteban Ariel Saveljich (83')

После поражения «Барселона» занимает 9 место с 15 очками на счету. Это ее третье фиаско в четырех матчах турнира.

«Райо Вальекано» вышел на 5 место, набрав 19 очков.