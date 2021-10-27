ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брэд Маршанд в NHL 22Новый геймплей, функция X-Factor и старые глюки. Обзор NHL 22
  • 21:54
    • Гол Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной»
  • 21:30
    • «Сассуоло» вырвал победу в матче с «Ювентусом»
  • 22:59
    • Дубль Иглесиаса помог «Бетису» разгромить «Валенсию»
  • 22:46
    • «Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу
  • 22:21
    • СКА по буллитам одолел «Динамо» в Риге
    Все новости спорта

    Гол Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной»

    «Райо Вальекано» — «Барселона»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Райо Вальекано Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В поединке 11 тура испанской Примеры «Барселона» проиграла «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

    Радамель Фалькао
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Радамель Фалькао

    Победу хозяевам принес Радамель Фалькао, забивший на 30 минуте поединка. У «блауграна» был отличный шанс сравнять счет на 72 минуте, однако Мемфис Депай не реализовал пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Барселона 1:0
    Гол: 1:0 Радамель Фалькао (30') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Esteban Ariel Saveljich, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Оскар Валентин (Марио Суарес, 90'), Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 63'), Иси Паласон, Оскар Трехо (Пате Сисс, 76'), Альваро Гарсия, Радамель Фалькао (Ранди Нтекья, 76') Барселона: Серхио Агуэро, Мемфис Депай, Филиппе Коутиньо (Pablo Gavira, 74'), Серджино Дест, Серхио Бускетс, Николас Гонсалес (Люк де Йонг, 84'), Жорди Альба, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Серхи Роберто (Юсуф Демир, 60'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Оскар Трехо (24'), Филиппе Коутиньо (52'), Жерар Пике (66'), Esteban Ariel Saveljich (83')

    После поражения «Барселона» занимает 9 место с 15 очками на счету. Это ее третье фиаско в четырех матчах турнира.

    «Райо Вальекано» вышел на 5 место, набрав 19 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Реал» на вершину Ла Лиги?
  • «Реал» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • «Бавария» снова не выиграет в Менхенгладбахе?
  • «Боруссия» М — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Краснодар» обыграет «Кубань» с крупным счетом?
  • «Кубань» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 28 октября
  • Завтра в 22:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Питтсбург — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры