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    СМИ: У Зидана нет желания тренировать «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не планирует возобновлять тренерскую деятельность ради того, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    По информации ESPN, французский специалист откажется от возможности работать в «Манчестер Юнайтед», если ему поступит такое предложение.

    «МЮ» в минувшее воскресенье проиграл «Ливерпулю» на своем поле со счетом 0:5. Британские СМИ утверждают, что ближайшая игра против «Тоттенхэма» может стать для Оле-Гуннара Сульшера последней на посту главного тренера «красных дьяволов».

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    • Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет, чтобы Зидан стал следующим тренером «МЮ».

    Кроме того, некоторые источники сообщают, что «МЮ» может возглавить Антонио Конте.

    «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров.

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