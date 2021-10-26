СМИ: У Зидана нет желания тренировать «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер мадридского «Реала»не планирует возобновлять тренерскую деятельность ради того, чтобы возглавить

По информации ESPN, французский специалист откажется от возможности работать в «Манчестер Юнайтед», если ему поступит такое предложение.

«МЮ» в минувшее воскресенье проиграл «Ливерпулю» на своем поле со счетом 0:5. Британские СМИ утверждают, что ближайшая игра против «Тоттенхэма» может стать для Оле-Гуннара Сульшера последней на посту главного тренера «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет, чтобы Зидан стал следующим тренером «МЮ».

Кроме того, некоторые источники сообщают, что «МЮ» может возглавить Антонио Конте.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров.