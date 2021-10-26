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    Экс-тренер «Вердера» возглавил «Вольфсбург»

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    «Вольфсбург» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с новым главным тренером.

    Флориан Кофельдт
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    Флориан Кофельдт

    Им стал Флориан Кофельдт, который будет работать с «волками» до 2023 года.

    39-летний специалиста сменил на данном посту Марка ван Боммеля, который ушел в отставку 24 октября из-за неудовлетворительных результатов команды.

    Напомним, что Кофельдт долго работал с «Вердером», но полгода назад был уволен, а его команда вылетела в низший дивизион.

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