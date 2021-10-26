Экс-тренер «Вердера» возглавил «Вольфсбург»

на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с новым главным тренером.

Им стал Флориан Кофельдт, который будет работать с «волками» до 2023 года.

Vertrag bis 2023: Florian Kohfeldt ist neuer Trainer des VfL. Herzlich willkommen bei den Wölfen, Coach! 🐺🙌#VfLWolfsburg pic.twitter.com/ApQGPrW7uE — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 26, 2021

39-летний специалиста сменил на данном посту Марка ван Боммеля, который ушел в отставку 24 октября из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, что Кофельдт долго работал с «Вердером», но полгода назад был уволен, а его команда вылетела в низший дивизион.