Смородская: На месте Витории сама бы подала в отставку

Ольга Смородская Фото: globallookpress.com
В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» в матче чемпионата России со счетом 1:7.
«Оцениваю этот результат для "Спартака" как очень плохой, катастрофический. На месте тренера сама бы подала в отставку.
Не знаю, Федун вообще адекватные решения может принимать или нет. По-моему, нужно срочно что-то менять.
Никакого прогресса в игре "Спартака" не вижу, и счет говорит сам за себя. Семь голов пропустили, что творится с защитой, что творится в центре поля, это ужас и кошмар», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».
Напомним, перед началом сезона «Спартак» возглавил португалец Руй Витория.