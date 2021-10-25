Смородская: На месте Витории сама бы подала в отставку

Бывший президент «Локомотива»считает, чтонадо искать нового главного тренера.

В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» в матче чемпионата России со счетом 1:7.

«Оцениваю этот результат для "Спартака" как очень плохой, катастрофический. На месте тренера сама бы подала в отставку.

Не знаю, Федун вообще адекватные решения может принимать или нет. По-моему, нужно срочно что-то менять.

Никакого прогресса в игре "Спартака" не вижу, и счет говорит сам за себя. Семь голов пропустили, что творится с защитой, что творится в центре поля, это ужас и кошмар», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, перед началом сезона «Спартак» возглавил португалец Руй Витория.