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    Смородская: На месте Витории сама бы подала в отставку

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартаку» надо искать нового главного тренера.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» в матче чемпионата России со счетом 1:7.

    «Оцениваю этот результат для "Спартака" как очень плохой, катастрофический. На месте тренера сама бы подала в отставку.

    Не знаю, Федун вообще адекватные решения может принимать или нет. По-моему, нужно срочно что-то менять.

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    • Никакого прогресса в игре "Спартака" не вижу, и счет говорит сам за себя. Семь голов пропустили, что творится с защитой, что творится в центре поля, это ужас и кошмар», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

    Напомним, перед началом сезона «Спартак» возглавил португалец Руй Витория.

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