Орлов: При Тедеско «Спартак» был сильнее в два раза

Известный комментаторпрокомментировал разгромную победунад(7:1) в 12-м туре чемпионата России.

«Конечно, нужно похвалить "Зенит". Сильный матч. Но "Спартак"-то совсем плохой... Ну о чем тут говорить? У Витории не было никакого плана на игру. Сзади — просто проходной двор! А что делали опорные полузащитники? Да вся команда проиграла единоборства!

Клаудиньо, безусловно, выделялся. Украшение всего чемпионата! Он умеет все. Видит поле, выполняет остроумные передачи. Когда его только купили, я сразу сказал, что он явно усилит "Зенит". Да и Вендел прибавил. Сегодня не было Малкома, но когда он в составе, это трио ведет игру.

В последнее время, если помните, я критиковал Ловрена. Но вот сегодня он действовал очень строго. Внимательно слежу за ним. Молодец. Если человек способен обучаться, значит, он профессионал. Это хорошее подспорье для команды Семака перед "Динамо" и особенно "Ювентусом".

"Спартаку" не стоит сетовать на потерю Жиго. Нет, дело точно не в нем. Ну семь мячей пропущено! Это две разные лиги! "Спартак" на седьмом месте. При Тедеско эта команда была сильнее в два раза. А что сейчас? Никакой "Спартак"! Скорости потеряны.

Как играет Ларссон? Пропал. А в чем тогда заключается работа Руя? Ну у тебя такой исполнитель, почему же он так сдал-то?! Соболев — сам по себе, Бакаев — то же самое. Нет связок, нет мысли.

С точки зрения футбола мне жаль, что "Спартак" так развалился, что у футболистов пропала мотивация. И это, конечно, проблема менеджмента клуба. Нужно ли увольнять сейчас Руя? Это пусть решает Леонид Федун.

Но я уже после матча с "Лестером", в котором напортачил Рассказов, сильно удивился. Ведь этот защитник совершенно не там располагался! Неужели тренер не мог ему подсказать?! Ну объясни ты ему, что он должен находиться за соперником», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».