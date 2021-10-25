Быстров объяснил, почему «Спартак» до сих пор не уволил Виторию

Бывший футболист сборной Россииназвал причину, по которой «Спартак» не увольняет главного тренера команды

«Спартак» в 12-м туре РПЛ проиграл «Зениту» в гостевом матче со счетом 1:7.

«Почему в руководстве клуба продолжают доверять Витории? Потому что неустойка большая.

Был бы любой русский тренер, то его уволили бы после второго такого матча, да после первого же матча дали бы пинок. Просто с нашими тренерами они не хотят платить, делают легенькие контракты, где можно вышвырнуть, если что чуть пошло не так.

А иностранцы приезжают защищенными в этом плане. Они, извините, испытывают стресс, работают по полной», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».