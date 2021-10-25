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    Быстров объяснил, почему «Спартак» до сих пор не уволил Виторию

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров назвал причину, по которой «Спартак» не увольняет главного тренера команды Руя Виторию.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Спартак» в 12-м туре РПЛ проиграл «Зениту» в гостевом матче со счетом 1:7.

    «Почему в руководстве клуба продолжают доверять Витории? Потому что неустойка большая.

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    • Был бы любой русский тренер, то его уволили бы после второго такого матча, да после первого же матча дали бы пинок. Просто с нашими тренерами они не хотят платить, делают легенькие контракты, где можно вышвырнуть, если что чуть пошло не так.

    А иностранцы приезжают защищенными в этом плане. Они, извините, испытывают стресс, работают по полной», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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