Калиниченко: 1:7 от «Зенита» — это максимальная картинка того, что творится в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко назвал позором разгромное поражение красно-белых в гостевом матче против «Зенита» (1:7).

«Это какой-то…позор. Цитата Романа Карцева, исполняющего роль Швондера, из фильма "Собачье сердце". Цитаты профессора Преображенского к нынешнему "Спартаку" можно клепать партиями. И про "разруху в головах" нужно прикрепить намертво.

1:7 от "Зенита" — это максимальная картинка того, что творится в "Спартаке".

Есть ощущение, что многие и в команде, и в клубе занимаются не своими делами. И если мы худо-бедно знаем из интервью футболистов и тренеров, чем руководствуются они при принятии тех или иных решений, то чем руководствуются руководители мы почему-то толком и не знаем. Возможно, потому, что нас считают недостойными, чтобы вести отчет, а возможно и сказать толком нечего. 🤷🏻‍♂️

"Спартак" назван в честь римского гладиатора, возглавившего восстание. Но я бы подобрал немного другого героя для сегодняшнего созыва футболистов. Это ронин. Самурай без хозяина. Наемник.

"Спартак" уже давно без хозяина . А новые и новые ронины будут приходить и уходить, не понимая, что от них требуют, вечно недовольные болельщики и ветераны. А выгоняют из этой команды и за меньшее, я-то знаю. 😏

Когда это закончится?», — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.