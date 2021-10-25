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    Калиниченко: 1:7 от «Зенита» — это максимальная картинка того, что творится в «Спартаке»

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    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко назвал позором разгромное поражение красно-белых в гостевом матче против «Зенита» (1:7).

    Максим Калиниченко
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    Максим Калиниченко

    «Это какой-то…позор. Цитата Романа Карцева, исполняющего роль Швондера, из фильма "Собачье сердце". Цитаты профессора Преображенского к нынешнему "Спартаку" можно клепать партиями. И про "разруху в головах" нужно прикрепить намертво.

    1:7 от "Зенита" — это максимальная картинка того, что творится в "Спартаке".

    Есть ощущение, что многие и в команде, и в клубе занимаются не своими делами. И если мы худо-бедно знаем из интервью футболистов и тренеров, чем руководствуются они при принятии тех или иных решений, то чем руководствуются руководители мы почему-то толком и не знаем. Возможно, потому, что нас считают недостойными, чтобы вести отчет, а возможно и сказать толком нечего. 🤷🏻‍♂️

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    Когда это закончится?», — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

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