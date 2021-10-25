Червиченко: Болельщиков «Спартака» откровенно унизили

Экс-президент «Спартака»отреагировал на поражение команды от «Зенита» в матче 12-го тура РПЛ (1:7).

«Нынешний "Спартак" своей игрой соответствует месту, которое он занимает в турнирной таблице. Разница игроков двух команд сегодня ощутилась очень ярко. Большей части спартаковцев сегодня не было на поле.

Лишь пересматривая повторы, я заметил, что, оказывается, Джордан Ларссон сегодня играл. Швед был незаметен, Виктор Мозес — тоже. Куинси Промес уделил матчу лишь пять минут, когда отметился голом в начале второго тайма. В остальном — ничего.

Болельщиков "Спартака" сегодня откровенно унизили. Им можно посочувствовать, в отличие от Руя Витории, Промеса и остальных миллионеров из клуба», — цитирует функционера «Р-Спорт».