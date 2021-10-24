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    «Вест Хэм» выиграл у «Тоттенхэма», «Лестер» одолел «Брентфорд»

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Вест Хэм» одержал победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче девятого тура английской Премьер-лиги.

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
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    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.

    «Молотобойцы» вышли вперед на 72-й минуте, когда последовала подача с углового на ближнюю штангу, где Майкл Антонио перевел мяч ногой в нижний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Тоттенхэм 1:0
    Гол: 1:0 Майкл Антонио (72') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Бенджамин Джонсон, Курт Зума, Анджело Огбонна, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн (Крэйг Доусон, 90'), Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 85'), Пабло Форнальс, Майкл Антонио Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Тангай Н'Домбеле (Джовани Ло Чельсо, 84'), Лукас Моура (Стивен Бергвейн, 90'), Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серхио Регилон (Бриан Хиль, 84'), Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Эмерсон, Уго Льорис Предупреждения: Томаш Соучек (21'), Анджело Огбонна (37'), Кристиан Ромеро (60')

    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает четвертое место (17 очков), а «Тоттенхэм» — шестое (15 очков).

    «Лестер» в выездном матче девятого тура чемпионата Англии одолел «Брентфорд» — 2:1.

    «Лисы» открыли счет на 14-й минуте усилиями Юри Тилеманса, который великолепным ударом поразил верхний угол чужих ворот.

    Хозяева отыгрались на 60-й минуте благодаря голу Матиаса Йергенсена, точно пробившего головой.

    Гостям удалось вернуть себе минимальный перевес на 74-й минуте. Патсон Дака вышел один на один с вратарем, но бить не сдал, а сделал передачу на свободного Джеймса Мэддисона, который и поразил цель.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Лестер 1:2
    Голы: 0:1 Юри Тилеманс (14'), 1:1 Матиас Йоргенсен (60'), 1:2 Джеймс Мэддисон (74') Брентфорд: Дэвид Райа, Матиас Йоргенсен, Понтус Янссон, Этан Пиннок (Кристоффер Вассбакк Аер, 46'), Серхи Канос, Фрэнк Аниика (Саман Годдос, 77'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен, Рико Генри, Брайан Мбемо (Маркус Форсс, 57'), Айван Тони Лестер: Джейми Варди (Патсон Дака, 46'), Келечи Ихеаначо, Джеймс Мэддисон (Айосе Перес, 79'), Тимоти Кастань, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс, Рикарду Перейра, Чаглар Сёюнджю (Янник Вестергор, 68'), Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Каспер Шмейхель Предупреждения: Матиас Йоргенсен (30'), Чаглар Сёюнджю (64')

    «Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице (14 очков), а «Брентфорд» — 12-е (12 очков).

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