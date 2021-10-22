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    «Арсенал» открыл 9 тур АПЛ победой над «Астон Виллой»

    «Арсенал» — «Астон Вилла»: счет 3:1, обзор голов

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    «Арсенал» в первом матче 9 тура АПЛ одолел на своем поле «Астон Виллу» со счетом 3:1.

    Эмиль Смит-Роу
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    Эмиль Смит-Роу

    Счет в матче открыл Томас Партей. В компенсированное время первого тайма Пьер Обамеянг не смог реализовать пенальти, но успел первым на добивание.

    На 56 минуте встречи Эмиль Смит-Роу довел дело до разгрома. Гостям удалось размочить счет благодаря прекрасному голу Джейкоба Рэмси на 82 минуте. Игрок в касание с линии штрафной попал точно в правую «девятку».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Астон Вилла 3:1
    Гол: 1:0 Томас (23') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Букайо Сака, Томас, Альберт Самби Локонга (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 73'), Эмиль Смит Роув, Александр Ляказетт (Мартин Эдегор, 68'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габриэл Мартинелли, 90') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Анвар Эль-Гази, 77'), Эмилиано Буэндия (Джейкоб Рэмси, 68'), Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Аксель Туанзебе (Леон Бэйли, 46'), Эзри Конса, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Олли Уоткинс (2'), Тайрон Мингс (27'), Джон МакГинн (32'), Альберт Самби Локонга (45 + 1'), Мэтт Таргетт (60'), Пьер-Эмерик Обамеянг (66'), Дуглас Луис (84')

    Набрав 14 очков, «Арсенал» вышел на 9 место в турнирной таблице. «Астон Вилла» занимает 13 место, имея 10 очков.

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