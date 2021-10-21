ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Лестер»Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву
  • 19:25
    • Покер Дака принес «Лестеру» волевую победу над «Спартаком»
  • 21:42
    • Гол Пике принес «Барселоне» победу над «Динамо»
  • 21:39
    • «Зальцбург» обыграл «Вольфсбург» в ЛЧ, Окафор оформил дубль
  • 18:36
    • Волейболист Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг
  • 16:17
    • Соболенко вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
    Все новости спорта

    Нэшвилл — Коламбус Крю: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

    Нэшвилл — Коламбус Крю: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол MLS
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Нэшвилл» — «Коламбус Крю» в американской футбольной лиге MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Коламбус Крю» — «Нэшвилл» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Коламбус Крю.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Нэшвилл — Коламбус Крю.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» выиграть у «Галатасарая»?
  • «Локомотив» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Тоттенхэм» не сможет выиграть у «Витесса»?
  • «Витесс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Пантерз» устроят голевую рубку в матче с «Колорадо»?
  • «Флорида» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 21 октября
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Флорида — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кудерметова — Халеп
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Маррей — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры