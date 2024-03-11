«Интер Майами» на своем поле сыграет против «Монреаля» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. поединок пройдет в ночь на 11 марта и начнется в полночь по мск. «Интер Майами» — «Монреаль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: После трех проведенных туров подопечные Херардо Мартино с семью очками идут во главе Восточной конференции.

«Интер Майами» добился двух викторий и один поединок завершил вничью, забил восемь мячей, а в свои ворота пропустил только один гол.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «цапли» на выезде в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ сыграли вничью с «Нэшвилом» 2:2, а в последней игре чемпионата они дома разгромили «Орландо» 5:0.

Не сыграют: Бенджамин Кремаски, Франко Негри, Робби Робинсон и Йен Фрэй — вне игры.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Интер Майами» в этом сезоне провел четыре поединка и ни разу не проиграл в них, дважды сыграв вничью и дважды победив. Обе виктории были домашними и в этих матчах «розовые» не пропустили ни одного гола при семи забитых.

«Монреаль»

Турнирное положение: В текущем чемпионате коллектив Лорана Куртуа провел два матча, в котором набрал четыре очка и идет пятым в своем дивизионе.

«Монреаль» выиграл один поединок и еще одну встречу свел вничью, забил в этих встречах два гола и пропустил в свои ворота один.

Последние матчи: Канадский коллектив в своей последней проведенной игре обыграл на выезде «Даллас» со счетом 2:1, а ранее он в гостях расписал мировую против «Орландо» 0:0.

Не сыграют: Роберт Торкельссон и Ласси Лаппалайнен находятся в лазарете команды.

Состояние команды: «Монреаль» смог выиграть свой последний проведенной матч, но перед этим он не выигрывал на протяжении пяти поединков кряду во всех турнирах. В этот неудачный отрезок команда расписала две мировые и трижды уступал.

Статистика для ставок

«Интер Майами» на своем поле проиграл только один матч чемпионата из пяти предыдущих

«Монреаль» уступил в пяти из восьми гостевых встреч чемпионата

«Монреаль» выиграл у «Интер Майами» в трех из пяти минувших очных противостояний

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер Майами» — 1.56, победа «Монреаль» — 5.40, ничья — 4.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.37 соответственно.

Прогноз: «Интер Майами» прекрасно в новом сезоне выступает при своих зрителях и пока только побеждал. Прогнозируем, что и на этот раз «цапли» смогут пополнить свой багаж тремя очками.

Рекомендуемая ставка: победа «Интер Майами» с форой (-1) за 1.90.

Прогноз: Однако не ждем от данного поединка изобилия забитых мячей, так как между собой в последнм отрезке эти коллективы играли только по низам.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.91.