«Интер Майами»
Турнирное положение: После трех проведенных туров подопечные Херардо Мартино с семью очками идут во главе Восточной конференции.
«Интер Майами» добился двух викторий и один поединок завершил вничью, забил восемь мячей, а в свои ворота пропустил только один гол.
Последние матчи: В преддверии этого поединка «цапли» на выезде в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ сыграли вничью с «Нэшвилом» 2:2, а в последней игре чемпионата они дома разгромили «Орландо» 5:0.
Не сыграют: Бенджамин Кремаски, Франко Негри, Робби Робинсон и Йен Фрэй — вне игры.
Состояние команды: «Интер Майами» в этом сезоне провел четыре поединка и ни разу не проиграл в них, дважды сыграв вничью и дважды победив. Обе виктории были домашними и в этих матчах «розовые» не пропустили ни одного гола при семи забитых.
«Монреаль»
Турнирное положение: В текущем чемпионате коллектив Лорана Куртуа провел два матча, в котором набрал четыре очка и идет пятым в своем дивизионе.
«Монреаль» выиграл один поединок и еще одну встречу свел вничью, забил в этих встречах два гола и пропустил в свои ворота один.
Последние матчи: Канадский коллектив в своей последней проведенной игре обыграл на выезде «Даллас» со счетом 2:1, а ранее он в гостях расписал мировую против «Орландо» 0:0.
Не сыграют: Роберт Торкельссон и Ласси Лаппалайнен находятся в лазарете команды.
Состояние команды: «Монреаль» смог выиграть свой последний проведенной матч, но перед этим он не выигрывал на протяжении пяти поединков кряду во всех турнирах. В этот неудачный отрезок команда расписала две мировые и трижды уступал.
Статистика для ставок
- «Интер Майами» на своем поле проиграл только один матч чемпионата из пяти предыдущих
- «Монреаль» уступил в пяти из восьми гостевых встреч чемпионата
- «Монреаль» выиграл у «Интер Майами» в трех из пяти минувших очных противостояний
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер Майами» — 1.56, победа «Монреаль» — 5.40, ничья — 4.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.37 соответственно.
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Прогноз: «Интер Майами» прекрасно в новом сезоне выступает при своих зрителях и пока только побеждал. Прогнозируем, что и на этот раз «цапли» смогут пополнить свой багаж тремя очками.
Рекомендуемая ставка: победа «Интер Майами» с форой (-1) за 1.90.
Прогноз: Однако не ждем от данного поединка изобилия забитых мячей, так как между собой в последнм отрезке эти коллективы играли только по низам.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.91.