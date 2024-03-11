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    «Интер Майами» продолжит дома побеждать

    «Интер Майами» — «Монреаль». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Монреаль»
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    Месси и Суарес
    «Интер Майами» на своем поле сыграет против «Монреаля» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. поединок пройдет в ночь на 11 марта и начнется в полночь по мск. «Интер Майами» — «Монреаль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 11 Марта 2024 года

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: После трех проведенных туров подопечные Херардо Мартино с семью очками идут во главе Восточной конференции.

    «Интер Майами» добился двух викторий и один поединок завершил вничью, забил восемь мячей, а в свои ворота пропустил только один гол.

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «цапли» на выезде в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ сыграли вничью с «Нэшвилом» 2:2, а в последней игре чемпионата они дома разгромили «Орландо» 5:0.

    Не сыграют: Бенджамин Кремаски, Франко Негри, Робби Робинсон и Йен Фрэй — вне игры.

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    Состояние команды: «Интер Майами» в этом сезоне провел четыре поединка и ни разу не проиграл в них, дважды сыграв вничью и дважды победив. Обе виктории были домашними и в этих матчах «розовые» не пропустили ни одного гола при семи забитых.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: В текущем чемпионате коллектив Лорана Куртуа провел два матча, в котором набрал четыре очка и идет пятым в своем дивизионе.

    «Монреаль» выиграл один поединок и еще одну встречу свел вничью, забил в этих встречах два гола и пропустил в свои ворота один.

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    • Последние матчи: Канадский коллектив в своей последней проведенной игре обыграл на выезде «Даллас» со счетом 2:1, а ранее он в гостях расписал мировую против «Орландо» 0:0.

    Не сыграют: Роберт Торкельссон и Ласси Лаппалайнен находятся в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Монреаль» смог выиграть свой последний проведенной матч, но перед этим он не выигрывал на протяжении пяти поединков кряду во всех турнирах. В этот неудачный отрезок команда расписала две мировые и трижды уступал.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» на своем поле проиграл только один матч чемпионата из пяти предыдущих

    • «Монреаль» уступил в пяти из восьми гостевых встреч чемпионата

    • «Монреаль» выиграл у «Интер Майами» в трех из пяти минувших очных противостояний

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер Майами» — 1.56, победа «Монреаль» — 5.40, ничья — 4.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.37 соответственно.

    Прогноз: «Интер Майами» прекрасно в новом сезоне выступает при своих зрителях и пока только побеждал. Прогнозируем, что и на этот раз «цапли» смогут пополнить свой багаж тремя очками.

    Рекомендуемая ставка: победа «Интер Майами» с форой (-1) за 1.90.

    Прогноз: Однако не ждем от данного поединка изобилия забитых мячей, так как между собой в последнм отрезке эти коллективы играли только по низам.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.91.

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    Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Монреаль» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» продолжит дома побеждать
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