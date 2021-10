Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список претендентов вошли: Дейли Блинд («Аякс»), Ноа Окафор («Зальцбург»), Алиссон («Ливерпуль») и Себастьян Коатес («Спортинг»).

🔝 Who gets your vote this week?

🌟 Daley Blind

🌟 Noah Okafor

🌟 Alisson Becker

🌟 Sebastián Coates#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL