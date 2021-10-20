ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Лестер»Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву
  • 19:25
    • Покер Дака принес «Лестеру» волевую победу над «Спартаком»
  • 21:42
    • Гол Пике принес «Барселоне» победу над «Динамо»
  • 21:25
    • Яремчук выйдет в старте «Бенфики» против «Баварии»
  • 21:15
    • Лукаку и Вернер сыграют в атаке «Челси» против «Мальме»
  • 21:01
    • Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «МЮ»
    Все новости спорта

    Луческу: Мы могли добиться большего во встрече с «Барселоной»

    Футбол Динамо Киев Футбол Украины Футбол Испании Барселона Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выездное поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мирча Луческу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирча Луческу

    «Я недоволен счетом, недоволен первым таймом. Но мне понравился второй тайм, то, как мы играли, как преодолели барьер боязни играть с "Барселоной".

    Мы могли добиться большего в этой встрече. Наши игроки должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов, на который нужно подняться и нам.

    Игроки "Барселоны" не только быстры и техничны, они действовали еще и агрессивно.Во втором тайме мы не боялись играть, не боялись выходить в атаку.

    Сила "Барселоны" сегодня — в ее агрессивности при прессинге в атаке», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» и «Ювентус» забьют не много?
  • «Зенит» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Бавария» разорвет оборону «Бенфики»?
  • «Бенфика» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Сможет ли «МЮ» обыграть «Аталанту»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 21 октября
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Флорида — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Маррей — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рублев — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Симон — Макдональд
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры