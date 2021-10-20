Луческу: Мы могли добиться большего во встрече с «Барселоной»

Главный тренер киевского «Динамо»прокомментировал выездное поражение от(0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я недоволен счетом, недоволен первым таймом. Но мне понравился второй тайм, то, как мы играли, как преодолели барьер боязни играть с "Барселоной".

Мы могли добиться большего в этой встрече. Наши игроки должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов, на который нужно подняться и нам.

Игроки "Барселоны" не только быстры и техничны, они действовали еще и агрессивно.Во втором тайме мы не боялись играть, не боялись выходить в атаку.

Сила "Барселоны" сегодня — в ее агрессивности при прессинге в атаке», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.