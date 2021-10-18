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    Аллегри: Еще один шаг вперед в таблице и дальнейший прогресс в сезоне

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча Серии А с «Ромой» (1:0).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мне нравится счет 1:0, это хороший результат. Мы провели еще один "сухой" матч. "Рома" — технически хорошая команда, у них много качеств, и они доставили нам проблемы на ранней стадии матча. Затем мы забили хороший гол и со временем улучшили свою игру.

    У нас есть игроки, которые больше подходят для контратак, таковы их характеристики. Поэтому, когда мы пытаемся сыграть с мячом, мы либо засыпаем, либо становимся раздражительными.

    Это важная победа, еще один шаг вперед в таблице и дальнейший прогресс в сезоне. Мы начинаем замедлять игру в нужное время, но нам также нужно уметь ускорить темп, когда это необходимо. Не буду лгать, наверное, я тоже навредил команде в начале сезона некоторыми своими решениями. Мне нужно было поближе познакомиться с некоторыми игроками и их характеристиками, но теперь мы приближаемся к цели», — приводит слова Аллегри DAZN.

    Команда Массимилиано Аллегри поднялась на 7-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 14 очков после четвертой победы подряд. «Рома» сохранила 4-ю строчку, имея в активе 15 очков.

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