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    Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

    «Ювентус» — «Рома»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над римской «Ромой» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Де Шильо с левого фланга вырезал подачу в штрафную «Ромы», где Бентанкур из борьбы пробил головой, а мяч с дополнительным рикошетом от Мойзе Кина залетел в ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Рома 1:0
    Гол: 1:0 Мойзе Кин (16') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (Алекс Сандро, 88'), Хуан Куадрадо, Мануэль Локателли, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески (Артур, 75'), Федерико Кьеза (Деян Кулушевски, 71'), Мойзе Кин (Альваро Мората, 71') Рома: Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (Стефан Эль-Шаарави, 26'), Жордан Верету (Эльдор Шомуродов, 81'), Бриан Кристанте, Matias Vina, Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Руй Патрисиу Предупреждения: Войцех Щенсны (42'), Тэмми Абрахам (45 + 3'), Маттиа Де Шильо (49'), Стефан Эль-Шаарави (70'), Эльдор Шомуродов (85'), Данило (87'), Джанлука Манчини (89'), Рик Карсдорп (90 + 3')

    Команда Массимилиано Аллегри поднялась на 7-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 14 очков после четвертой победы подряд. «Рома» сохранила 4-ю строчку, имея в активе 15 очков.

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