Слуцкий: «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ

Главный тренер «Рубина»ответил на вопросы в преддверии матча 11-го тура РПЛ против

В столичном клубе произошли перестановки во время паузы на матчи сборных — главный тренер Марко Николич был отправлен в отставку, а его место занял Маркус Гиздоль.

«Не оцениваю действия, происходящие в других клубах. Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к игре, потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему.

Я знаю, что это классический немецкий тренер, который играет в достаточно агрессивный футбол с большим количеством передач за спину. То есть такая вертикальная ориентированность команды.

Успеет ли он привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении сборных, большой вопрос.

Центральные защитники, которые были травмированы — тот же Едвай — начали ли тренироваться в общей группе? На мой взгляд, предполагать вариант состава и расстановку "Локомотива" достаточно сложно, поэтому мы будем больше отталкиваться от себя.

Я думаю, у них самый длинный состав лиги. Возьмем какую-нибудь позицию: условного правого защитника может играть и Живоглядов, и Сильянов, и Рыбчинский, и Ненахов. И так можно продолжать по очень многим позициям.

У "Локомотива" наверно есть три-четыре игрока, которые гарантированно будут играть, а все остальные футболисты — это очень длинный состав, длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий, и в плане кадрового варьирования.

Думаю, на сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ», — сказал Слуцкий пресс-службе «Рубина».