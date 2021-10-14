ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Четыре очка Овечкина, три ассиста Кузнецова и передача Ничушкина
  • 08:32
    • Овечкин вышел на чистое пятое место по голам в истории НХЛ
  • 06:44
    • Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 12:16
    • Медведев может сняться с Кубка Кремля
  • 11:39
    • Карпин рассказал, когда у сборной России будет постоянный капитан
  • 11:25
    • Судья Васильев о своем пожизненном отстранении: Нельзя ошибаться против большого клуба не из Москвы
    Все новости спорта

    Кьер: Все в сборной Дании скучают по Эриксену

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Дании Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер рассказал, что скучает по полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену после инцидента у хавбека во время Евро-2020.

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    «Когда Кристиан покинул команду, мы сплотились еще больше. Пустота, оставленная им, заполнилась. Мы вышли из сложившейся ситуации наилучшим образом. Конечно, мы все скучаем по Кристиану, но в то же время команда невероятно выросла за последнее время.

    Мы все часть чего-то большего. Играть за сборную — это нечто особенное, но все может оборваться в любой момент. Кристиан стал для нас примером. Мы играли вместе 10-12 лет, и для меня лично он представляет нечто невероятное», — цитирует Кьера Calciomercato.

    Напомним, в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Позднее стало известно, что Кристиан перенес остановку сердца.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бразилия обыграть Уругвай?
  • Бразилия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • Как много голов «Магнитка» положит «Ак Барсу»?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Аргентина снова выиграет с разгромным счетом?
  • Аргентина — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.78
  • Экспресс 15 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры