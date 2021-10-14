Кьер: Все в сборной Дании скучают по Эриксену

Защитник и капитан сборной Даниирассказал, что скучает по полузащитнику «Интера»после инцидента у хавбека во время Евро-2020.

«Когда Кристиан покинул команду, мы сплотились еще больше. Пустота, оставленная им, заполнилась. Мы вышли из сложившейся ситуации наилучшим образом. Конечно, мы все скучаем по Кристиану, но в то же время команда невероятно выросла за последнее время.

Мы все часть чего-то большего. Играть за сборную — это нечто особенное, но все может оборваться в любой момент. Кристиан стал для нас примером. Мы играли вместе 10-12 лет, и для меня лично он представляет нечто невероятное», — цитирует Кьера Calciomercato.

Напомним, в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Позднее стало известно, что Кристиан перенес остановку сердца.