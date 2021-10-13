Аленичев: Дзюбе в ближайшее время обратной дороги в сборную нет

Российский тренервысказал о перспективах вызова нападающего «Зенита»в национальную команду.

«Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине.

Ребята добились без этого форварда двух побед — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет», — передает слова Аленичева «Спорт-экспресс».

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).