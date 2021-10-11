ЭСК: Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

приняла решение по эпизоду матча 10-го тура РПЛ(0:0).

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча.

Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела.

ВАР на этой игре был Василий Казарцев. Ранее его отстранили до конца года.

Также московское «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Крыльев Советов» на 58-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов». Мотивировано оно тем, что игрок самарцев совершает удар сзади коленом в опорную ногу нападающего, ставший причиной его падения.