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    ЭСК: Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

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    Экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение по эпизоду матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0).

    Владимир Москалев
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    Владимир Москалев

    «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча.

    Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела.

    ВАР на этой игре был Василий Казарцев. Ранее его отстранили до конца года.

    Также московское «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Крыльев Советов» на 58-й минуте матча.

    Решение комиссии: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов». Мотивировано оно тем, что игрок самарцев совершает удар сзади коленом в опорную ногу нападающего, ставший причиной его падения.

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