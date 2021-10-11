Сборная Аргентины разгромила Уругвай, Бразилия не справилась с Колумбией в отборе ЧМ-2022

Сборнаявыиграла ув матче отборочного этапа к чемпионату мира со счетом 3:0.

По голу в этом матче забили Лионель Месси (38-я минута), Родриго Де Пауль (44) и Лаутаро Мартинес (62). Отметим, что для Месси этот гол стал юбилейным, 80-м в составе национальной команды. Для достижения этой отметки ему потребовалось 155 матчей.

Сборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью со счетом 0:0. Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос провел на поле всю игру.

Отметим, что Бразилия впервые потеряла очки в этой отборочной кампании.

В другом матче сборная Чили обыграла Парагвай. Встреча прошла на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» в Сантьяго и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми голами отметились Бен Бреретон (68-я минута) и Маурисио Исла (72).

Также сборная Венесуэлы на своем поле обыграла Эквадор со счетом 2:1, а сборная Боливии дома одолела команду Перу со счетом 1:0.

Лидером турнирной таблицы отборочного цикла является сборная Бразилии, имеющая в активе 28 очков в 10 матчах, сразу за ними располагаются Аргентина (19), Эквадор (16) и Уругвай (16). На 5-м месте, дающем право на попадание в стыковые матчи, — сборная Колумбии (15).