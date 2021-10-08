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    Кипр — Хорватия прямая трансляция 08.10.2021, смотреть онлайн

    Кипр — Хорватия: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

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    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Кипр» — «Хорватия» в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    В турнирной таблице «Кипр» занимает 6 место с 4 очками, «Хорватия» — 1 место с 13 очками.

    Последний матч между собой: «Хорватия» — «Кипр» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кипр»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кипр» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кипр» — «Хорватия».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Кипр» и «Хорватия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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