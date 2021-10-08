Кипр — Хорватия прямая трансляция 08.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Кипр» занимает 6 место с 4 очками, «Хорватия» — 1 место с 13 очками.

Последний матч между собой: «Хорватия» — «Кипр» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кипр»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кипр» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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