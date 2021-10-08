Кипр
Нынешний турнир сборная Кипра проваливает. Команда отстает в турнирной таблице даже от Мальты.
Нынешнее последнее место в турнирной таблице на одни неудачи не спишешь. Сборная Кипра в 6 матчах набрала лишь 4 очка при одном забитом мяче.
Минувший тур Кипр едва ли может записать себе в актив. Команда уступила Словакии на выезде с результатом 0:2.
Более того, несколькими днями ранее киприоты проиграли России (0:2). Таким образом они уступили пять матчей кряду, в которых ни разу не забили.
Хорватия
После пяти матчей Хорватия уступила первую позицию сборной России, но после шестого вернула себе лидерство. На счету хозяев 13 набранных баллов.
Шашечные одержали 4 победы в шести матчах квалификации. Ранее они добыли минимальную победу над Кипром (1:0) и разгромили Мальту (3:0).
В рамках сентябрьского сбора команда разошлась нулевой ничьей с Россией (0:0), минимально выиграла у Словакии (1:0) и разгромила Словению (3:0).
Примечательно, что единственное поражение в группе хорватам нанесла Словения (0:1). Это было в первом туре. Тогда коллектив Златко Далича потерпел минимальное фиаско.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех хозяев поля оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — Хорватия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.