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    Все новости спорта

    Удержится ли Хорватия на вершине группы отбора ЧМ-2022?

    Кипр — Хорватия. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Хорватия
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    Хорватия выиграла четыре из шести матчей группы
    В четверг, 8 октября, в 7-м туре квалификации к ЧМ-2022 в европейской зоне сборная Кипра в Ларнаке примет национальную команду Хорватии. Игра начнется в 21:45 по мск. Кипр — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 08 Октября 2021 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 21:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 14.00
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
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    Кипр

    Нынешний турнир сборная Кипра проваливает. Команда отстает в турнирной таблице даже от Мальты.

    Нынешнее последнее место в турнирной таблице на одни неудачи не спишешь. Сборная Кипра в 6 матчах набрала лишь 4 очка при одном забитом мяче.

    Минувший тур Кипр едва ли может записать себе в актив. Команда уступила Словакии на выезде с результатом 0:2.

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    Более того, несколькими днями ранее киприоты проиграли России (0:2). Таким образом они уступили пять матчей кряду, в которых ни разу не забили.

    Хорватия

    После пяти матчей Хорватия уступила первую позицию сборной России, но после шестого вернула себе лидерство. На счету хозяев 13 набранных баллов.

    Шашечные одержали 4 победы в шести матчах квалификации. Ранее они добыли минимальную победу над Кипром (1:0) и разгромили Мальту (3:0).

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    • В рамках сентябрьского сбора команда разошлась нулевой ничьей с Россией (0:0), минимально выиграла у Словакии (1:0) и разгромила Словению (3:0).

    Примечательно, что единственное поражение в группе хорватам нанесла Словения (0:1). Это было в первом туре. Тогда коллектив Златко Далича потерпел минимальное фиаско.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех хозяев поля оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — Хорватия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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    Кипр — Хорватия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли Хорватия на вершине группы отбора ЧМ-2022?
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