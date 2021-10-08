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    Чехия — Уэльс: смотреть онлайн трансляцию 08.10.2021

    Чехия — Уэльс: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Чехии Сборная Уэльса Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Чехия» — «Уэльс» в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    В турнирной таблице «Чехия» занимает 2 место с 7 очками, «Уэльс» — 3 место с 7 очками.

    Последний матч между собой: «Уэльс» — «Чехия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чехия» — «Уэльс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чехия — Уэльс.

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