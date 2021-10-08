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    Уэльс без Бейла проиграет чехам?

    Чехия — Уэльс. Прогноз (к. 1.75) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 8 октября 2021 года

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    Уэльс в конце марта обыграл Чехию на своем поле со счетом 1:0
    Сборная Чехии сыграет на своем поле против команды Уэльса в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Праге, начало — в 21:45 мск. Чехия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 08 Октября 2021 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 21:45 Уэльс Уэльс
  • Кардифф
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    Чехия

    Сборная Чехии после пяти сыгранных матчей занимает второе место в своей отборочной группе, опережая Уэльс по дополнительным показателям.

    Но уже сейчас можно с уверенностью сказать о том, что о первом месте и прямой путевке на ЧМ чехи могут забыть. Отставание от Бельгии составляет девять очков — впереди борьба за вторую строчку.

    В прошлом месяце Чехия с трудом выиграла у сборной Белоруссии, забив в ворота аутсайдера лишь один мяч. В гостевом матче с Бельгией команда Ярослав Шильгавы уступила со счетом 0:3.

    Был еще товарищеский матч против Украины, в котором чехи сравняли счет буквально на последних секундах.

    Уэльс

    У сборной Уэльса тоже семь очков, но разница в том, что она провела пока лишь четыре матча. То есть валлийцы, если очень постараются, могут даже ввязаться в борьбу с Бельгией за первое место.

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    • В сентябре Уэльс одержал гостевую победу над Белоруссией — 3:2. Как ни странно, но команде Роберта Пейджа тоже пришлось помучиться в матче с белорусами. Более того, валлийцы проигрывали по ходу встречи и смогли забить победный мяч только на последних минутах. Гарет Бейл тогда оформил хет-трик.

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    А вот домашняя ничья с Эстонией (0:0) это почти катастрофа. Потеря очков в этой игре может стать для Уэльса ключевой.

    В предстоящих матчах сборной Уэльса не поможет Бейл, который снова травмирован.

    Прогноз и ставка

    На Чехию в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу Уэльса — за 6.10.

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    В конце марта Уэльс обыграл чехов на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол после передачи Бейла забил Дэниэл Джеймса.

    Теперь же валлийцам придется играть без своего лидера. И скорее всего, такой Уэльс чешская команда обыграет.

    Ставка — победа Чехии за 1.75.

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    Чехия — Уэльс: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Уэльс без Бейла проиграет чехам?
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