Сборная Чехии сыграет на своем поле против команды Уэльса в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Праге, начало — в 21:45 мск. Чехия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Сборная Чехии после пяти сыгранных матчей занимает второе место в своей отборочной группе, опережая Уэльс по дополнительным показателям.

Но уже сейчас можно с уверенностью сказать о том, что о первом месте и прямой путевке на ЧМ чехи могут забыть. Отставание от Бельгии составляет девять очков — впереди борьба за вторую строчку.

В прошлом месяце Чехия с трудом выиграла у сборной Белоруссии, забив в ворота аутсайдера лишь один мяч. В гостевом матче с Бельгией команда Ярослав Шильгавы уступила со счетом 0:3.

Был еще товарищеский матч против Украины, в котором чехи сравняли счет буквально на последних секундах.

Уэльс

У сборной Уэльса тоже семь очков, но разница в том, что она провела пока лишь четыре матча. То есть валлийцы, если очень постараются, могут даже ввязаться в борьбу с Бельгией за первое место.

В сентябре Уэльс одержал гостевую победу над Белоруссией — 3:2. Как ни странно, но команде Роберта Пейджа тоже пришлось помучиться в матче с белорусами. Более того, валлийцы проигрывали по ходу встречи и смогли забить победный мяч только на последних минутах. Гарет Бейл тогда оформил хет-трик.

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А вот домашняя ничья с Эстонией (0:0) это почти катастрофа. Потеря очков в этой игре может стать для Уэльса ключевой.

В предстоящих матчах сборной Уэльса не поможет Бейл , который снова травмирован.

Прогноз и ставка

На Чехию в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу Уэльса — за 6.10.

В конце марта Уэльс обыграл чехов на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол после передачи Бейла забил Дэниэл Джеймса.

Теперь же валлийцам придется играть без своего лидера. И скорее всего, такой Уэльс чешская команда обыграет.

Ставка — победа Чехии за 1.75.