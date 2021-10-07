«Локомотив» может возглавить экс-тренер дортмундской «Боруссии»

Люсьен Фавр Фото: globallookpress.com
Инициатором приглашения 63-летнего специалиста, который ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию», является руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.
Отмечается, что стороны могут подписать контракт уже в ближайшие дни.
Ранее на этой неделе «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Временно исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен Дмитрий Лоськов.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.