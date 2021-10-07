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    «Локомотив» может возглавить экс-тренер дортмундской «Боруссии»

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    Новым главным тренером «Локомотивом» может стать Люсьен Фавр, сообщает todofichajes.

    Люсьен Фавр
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    Люсьен Фавр

    Инициатором приглашения 63-летнего специалиста, который ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию», является руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.

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    Ранее на этой неделе «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Временно исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен Дмитрий Лоськов.

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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