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    Сумеет ли «Локомотив» переехать «Урал»?

    «Урал» — «Локомотив». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Кубок России, 3 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Локомотив»
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    Максим Глушенков
    В рамках 1/8 финала плей-офф пути регионов Кубка России 3 апреля пройдет матч «Урал» — «Локомотив». Начало — 16:00 (мск). «Урал» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 03 Апреля 2024 года
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    «Урал»

    Турнирное положение: Команда Виктора Гончаренко сражается за выживание в РПЛ. На данный момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Урал» лишь на 3 очка опережает зону прямого вылета. Да и выигрывает команда редко: всего 5 викторий.

    Урал — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Урал» не дал себя обыграть «Спартаку» (0:0).

    Вообще, в 4 весенних матчах «Урал» уступил дважды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    А вот в Кубке России команда Гончаренко преуспевает. В серии пенальти была пройдена крепкая «Родина».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: весенний старт выдался явно не самым лучшим. Да и вообще, команда Гончаренко не блещет результатами.

    Матчи против москвичей для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 2 при 3 ничьих.

    И уж совсем очевидно, что «Урал» попробует дать бой одной железнодорожникам. Вот только ресурсов у Гончаренко не так много.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Железнодорожники в нынешнем сезоне сражаются за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем «Локомотив» пропускает слишком много, как для одного из лидеров. В 21 поединке команда пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова не сумела победить. «Локомотив» расписал мировую с «Краснодаром» (1:1).

    Причем до того москвичи в Кубке уступили «Балтике». Соперник был более удачлив в серии послематчевых пенальти.

    Вообще, «Локомотив» явно недостает стабильности. Весной команда Михаила Галактионова еще не познала радости побед.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи явно постараются вернуться на победный путь. Да и цель взять один из трофеев остается.

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    Железнодорожники традиционно считаются кубковой командой. С характером у подопечных Галактионова полный порядок.

    Наверняка тренерский штаб команды соорудит некоторую ротацию. Например, в атаке может выйти Артем Дзюба.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Локомотив» явно постарается сыграть первым номером.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие еще не побеждали нынешней весной

    • «Локомотив» не проигрывает «Уралу» уже в 6 матчах кряду

    • Последний очный поединок завершился победой москвичей (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: Железнодорожники имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

    Команда Галактионова уж точно планирует взять Кубок России, да и оппонент у нее не самый сильный.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забьет только одна их команд.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Локомотив» с коэффициентом 2.48. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Локомотив» переехать «Урал»?
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