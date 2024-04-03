«Урал»
Турнирное положение: Команда Виктора Гончаренко сражается за выживание в РПЛ. На данный момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Урал» лишь на 3 очка опережает зону прямого вылета. Да и выигрывает команда редко: всего 5 викторий.
Урал — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Урал» не дал себя обыграть «Спартаку» (0:0).
Вообще, в 4 весенних матчах «Урал» уступил дважды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
А вот в Кубке России команда Гончаренко преуспевает. В серии пенальти была пройдена крепкая «Родина».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: весенний старт выдался явно не самым лучшим. Да и вообще, команда Гончаренко не блещет результатами.
Матчи против москвичей для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 2 при 3 ничьих.
И уж совсем очевидно, что «Урал» попробует дать бой одной железнодорожникам. Вот только ресурсов у Гончаренко не так много.
«Локомотив»
Турнирное положение: Железнодорожники в нынешнем сезоне сражаются за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Локомотив» пропускает слишком много, как для одного из лидеров. В 21 поединке команда пропустила 28 раз.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова не сумела победить. «Локомотив» расписал мировую с «Краснодаром» (1:1).
Причем до того москвичи в Кубке уступили «Балтике». Соперник был более удачлив в серии послематчевых пенальти.
Вообще, «Локомотив» явно недостает стабильности. Весной команда Михаила Галактионова еще не познала радости побед.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи явно постараются вернуться на победный путь. Да и цель взять один из трофеев остается.
Железнодорожники традиционно считаются кубковой командой. С характером у подопечных Галактионова полный порядок.
Наверняка тренерский штаб команды соорудит некоторую ротацию. Например, в атаке может выйти Артем Дзюба.
Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Локомотив» явно постарается сыграть первым номером.
Статистика для ставок
- И те, и другие еще не побеждали нынешней весной
- «Локомотив» не проигрывает «Уралу» уже в 6 матчах кряду
- Последний очный поединок завершился победой москвичей (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.88 и 1.93.
- 1.95Химки — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Вест Хэм — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 1.95Ньюкасл — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: Железнодорожники имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.
Команда Галактионова уж точно планирует взять Кубок России, да и оппонент у нее не самый сильный.
Ставка: Победа «Локомотива» за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забьет только одна их команд.
Ставка: Обе не забьют за 2.08