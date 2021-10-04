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    СМИ узнали имя второго кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

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    Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус является одним из двух кандидатов на пост наставника «Локомотива».

    Роберт Клаус
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    Роберт Клаус

    Как сообщает «Чемпионат», 36-летний Клаус — кандидат руководителя по спорту и развитию московского клуба Ральфа Рангника.

    Клаус хорошо знаком Рангнику по совместной работе в «РБ Лейпциг».

    Кроме того, «Локомотив» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    Ранее сообщалось, что Марко Николич может покинуть «Локомотив» в ближайшие дни. По данным СМИ, сербский специалист сам решил уйти из столичной команды.

    На прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы и уступил «Ростову» (1:2) в рамках РПЛ.

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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