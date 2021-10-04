СМИ узнали имя второго кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

Главный тренер «Нюрнберга»является одним из двух кандидатов на пост наставника

Как сообщает «Чемпионат», 36-летний Клаус — кандидат руководителя по спорту и развитию московского клуба Ральфа Рангника.

Клаус хорошо знаком Рангнику по совместной работе в «РБ Лейпциг».

Кроме того, «Локомотив» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что Марко Николич может покинуть «Локомотив» в ближайшие дни. По данным СМИ, сербский специалист сам решил уйти из столичной команды.

На прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы и уступил «Ростову» (1:2) в рамках РПЛ.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.