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    Тибо Куртуа в числе 2-3 лучших вратарей мира, считает Мартинес

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал вратаря «Реала» Тибо Куртуа одним из лучших в мире на своей позиции.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Я не согласен, что он не умеет играть ногами. Даже наоборот — для столь высокого парня у него очень хорошая координация. Он здорово понимает игру, играет на выходах.

    Это вопрос стиля. Но когда он выступает за команду, которая хочет разыгрывать мяч от своих ворот, он прекрасно знает, как это делать.

    На ЧМ-2018 он был лучшим вратарем и сейчас стабильно входит в топ-2-3 лучших в мире. И у него, учитывая возраст, еще многое впереди.

    И на Куртуа ориентируются в стране, где исторически у вратарей очень хороший уровень, есть даже настоящие легенды. И Тибо на пути к тому, чтобы стать величайшим», — сказал тренер As.

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