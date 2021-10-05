Каряка вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Экс-полузащитник сборной Россиивошел в тренерский штаб московского, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Во время игровой карьеры в России Андрей Каряка выступал за «Крылья Советов», «Сатурн», московское «Динамо» и нижегородскую «Волгу». С 2005 по 2007 год играл в чемпионате Португалии за «Бенфику». В составе сборной России Каряка сыграл 27 матчей и забил шесть мячей.

Последним местом работы специалиста до прихода в «Торпедо» была столичная «Родина», где он отвечал за подготовку полузащитников.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков в 15-ти турах. В следующем матче московская команда сыграет дома 9 октября против КАМАЗа.