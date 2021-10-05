ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 28 сентября — 4 октября
  • 15:02
    • «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ в ближайшие 4 года
  • 12:23
    • Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ
  • 12:12
    • Прядкин покинул пост президента РПЛ
  • 13:23
    • Агент Николича: Да, Марко точно покидает «Локомотив»
  • 10:42
    • Соболенко заразилась коронавирусом
    Все новости спорта

    Каряка вошел в тренерский штаб «Торпедо»

    Футбол Футбол России ФНЛ Торпедо Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка вошел в тренерский штаб московского «Торпедо», сообщает официальный сайт столичного клуба.

    Андрей Каряка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Каряка

    Во время игровой карьеры в России Андрей Каряка выступал за «Крылья Советов», «Сатурн», московское «Динамо» и нижегородскую «Волгу». С 2005 по 2007 год играл в чемпионате Португалии за «Бенфику». В составе сборной России Каряка сыграл 27 матчей и забил шесть мячей.

    Последним местом работы специалиста до прихода в «Торпедо» была столичная «Родина», где он отвечал за подготовку полузащитников.

    «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков в 15-ти турах. В следующем матче московская команда сыграет дома 9 октября против КАМАЗа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оформит ли СКА третью домашнюю победу подряд?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Магнитка» способна устроить погром в столице?
  • «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 4.54
    •
  • Домашний матч «Ак Барса» пройдет спокойно?
  • «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.54
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Италия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  6.12
  • Экспресс дня 6 октября
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры