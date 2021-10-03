«Верона» разгромила «Специю», «Сампдория» упустила победу над «Удинезе»

В матче 7-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 4:0.

В составе победителей отличились Джованни Симеоне и Джанлука Капрари, на счету которых по голу и ассисту. Еще по мячу забили Марко Фараони и Даниел Беса.

Отметим, что заканчивали встречу гости вдесятером — на 81-й минуте, при счете 0:4 прямую красную карточку получил защитник «Специи» Симоне Бастони.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Специя 4:0 Голы: 1:0 Джованни Симеоне (4'), 2:0 Марко Давиде Фараони (15'), 3:0 Джанлука Капрари (42'), 4:0 Даниел Беса (71') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Корай Гюнтер (Федерико Чеккерини, 46'), Nicolo Casale (Джанджакомо Маньяни, 69'), Марко Давиде Фараони (Yildirim Cetin, 46'), Даниел Беса (Никола Калинич, 73'), Иван Илич, Дарко Лазович, Антонин Барак, Джованни Симеоне, Джанлука Капрари (Адриен Тамез, 60') Специя: Рею Манай, Suf Podgoreanu (Давид Стрелец, 59'), Даньеле Верде, Janis Antiste (M'Bala Nzola, 59'), Эммануэль Гьяси, Сальвадор Феррер, Симоне Бастони, Димитриос Николау, Петко Христов, Кельвен Амьен-Аду (Aimar Sher, 46'), Йерун Зут Предупреждения: Джанлука Капрари (28'), Сальвадор Феррер (40') Удаление: Симоне Бастони (82')

В параллельном матче «Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» — 3:3.

За хозяев отличился Фабио Квальярелла, реализовавший пенальти и отдавший голевую передачу на Антонио Кандреву. Гол в свои ворота забил защитник гостей Йенс Ларсен.

Голы «Удинезе» на счету Роберто Перейры, Бету и Фернандо Форестьери.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Удинезе 3:3 Голы: 0:1 Роберто Перейра (15'), 1:1 Йенс Ларсен (автогол) (24'), 1:2 Бету (43'), 2:2 Фабио Квальярелла (пенальти) (48'), 3:2 Антонио Кандрева (69'), 3:3 Фернандо Форестьери (82') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски, Майя Йосида, Омар Коллей, Томмазо Ауджелло, Антонио Кандрева, Мортен Торсби, Адриен Силва (Олбин Экдаль, 73'), Миккель Дамсгор (Кристоффер Аскильдсен, 73'), Франческо Капуто, Фабио Квальярелла (Эрнесто Торрегросса, 87'), Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски, Майя Йосида, Омар Коллей, Томмазо Ауджелло, Антонио Кандрева, Мортен Торсби, Адриен Силва (Олбин Экдаль, 73'), Миккель Дамсгор (Кристоффер Аскильдсен, 73'), Франческо Капуто, Фабио Квальярелла (Эрнесто Торрегросса, 87') Удинезе: Бету, Жерар Деулофеу (Толгай Али Арслан, 50'), Iyenoma Udogie (Науэль Молина, 59'), Жан-Виктор Макенго (Лазар Самарджич, 79'), Уолас, Роберто Перейра, Йенс Ларсен (Брандон Соппи, 79'), Самир Ханданович (Фернандо Форестьери, 79'), Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Марко Сильвестри, Бету, Жерар Деулофеу (Толгай Али Арслан, 50'), Iyenoma Udogie (Науэль Молина, 59'), Жан-Виктор Макенго (Лазар Самарджич, 79'), Уолас, Роберто Перейра, Йенс Ларсен (Брандон Соппи, 79'), Самир Ханданович (Фернандо Форестьери, 79'), Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Марко Сильвестри (47'), Мортен Торсби (53'), Роберто Перейра (72'), Кристоффер Аскильдсен (77'), Самир Ханданович (78'), Бартош Берешиньски (86'), Олбин Экдаль (90 + 1'), Родриго Бекао (90 + 2'), Фернандо Форестьери (90 + 4')

В турнирной таблице Серии А «Верона» с 8 очками занимает 12-е место, у «Специи» 4 очка и 19-я позиция, «Сампдория» (6) расположилась на 15-й позиции, а «Удинезе» (8) обосновался на 13-й строчке.